गोरखपुर में छठ पूजा की तैयारियां तेज, 327 घाटों पर सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ महापर्व पर व्रतियों और श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर के 327 घाटों, पोखरों और तालाबों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इनमें 24 प्रमुख छठ पूजा स्थल भी शामिल हैं। नगर निगम ने सभी स्थलों पर सफाई, प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी की है।

घाटों की संख्या और क्षेत्रफल के आधार पर नगर निगम ने पांचों जोन में अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की हैं। जोनवार कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी घाट पर व्यवस्था प्रभावित न हो। जोन एक में 58, जोन दो में 24, जोन तीन में 24, जोन चार में 69 और जोन पांच में सबसे अधिक 152 छठ घाट और पूजा स्थल हैं। इस तरह जोन पांच में ही कुल घाटों के करीब आधे हिस्से की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है।

पूजा के दौरान घाटों पर गंदगी न फैले, इसके लिए पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखवाए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से घाटों और आसपास के रास्तों की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कचरे का समय से उठान कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।