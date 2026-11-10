गोरखपुर में दीपावली के बाद तीन गुना बढ़ा प्रदूषण, पीएम-2.5 के महीन कणों ने बढ़ाई चिंता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर हुई आतिशबाजी का असर अब शहर की आबोहवा पर साफ दिखाई देने लगा है। पटाखों से निकला धुआं हवा में इस कदर घुला कि तीन दिन के भीतर प्रदूषण का स्तर तीन गुना से अधिक बढ़ गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप पर मंगलवार 10 नवंबर को सुबह 8:05 बजे गोरखपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 276 दर्ज किया गया, जो दोपहर 1:05 बजे बढ़कर 281 पहुंच गया। हवा में पीएम-2.5 की बढ़ती मात्रा ने स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी बढ़ा दी है।

तीनों दिन हवा संतोषजनक श्रेणी में थी समीर एप के आंकड़ों के अनुसार, पांच नवंबर को शहर का एक्यूआई 87 दर्ज किया गया था। धनतेरस यानी छह नवंबर को यह 94 और छोटी दीपावली सात नवंबर को 89 रहा। तीनों दिन हवा संतोषजनक श्रेणी में थी। आठ नवंबर को दीपावली के दिन आतिशबाजी के बाद पीएम-2.5 का सूचकांक बढ़कर 182 पहुंच गया।

रात में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहा। रात 8:05 बजे एक्यूआई 188 था, जो 10:05 बजे 213 और रात 11:05 बजे 227 पहुंच गया। इस तरह कुछ ही घंटों में हवा मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच गई। दीपावली के अगले दिन नौ नवंबर को पीएम-2.5 का सूचकांक 261 दर्ज किया गया। दस नवंबर को यह बढ़कर 281 तक पहुंच गया। पटाखों से निकले धुएं के साथ धूल और अन्य प्रदूषक कणों के हवा में बने रहने से स्थिति बिगड़ी है।

औद्योगिक क्षेत्र का एक्यूआई 274 तक पहुंचा दीपावली से पहले जहां शहर की हवा संतोषजनक श्रेणी में थी, वहीं अब खराब श्रेणी में पहुंच गई है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के हिसाब से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमयूटी) के आवासीय क्षेत्र, गीडा के औद्योगिक क्षेत्र और गोलघर स्थित जलकल भवन के व्यावसायिक क्षेत्र में आठ नवंबर से वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट दर्ज की गई।