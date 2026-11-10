अंबेडकरनगर में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण, दिवाली के बाद AQI 400 के पार; मास्क पहनने की सलाह

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। आधुनिकता की आड़ में घटती हरियाली, कंक्रीट के निर्माण और सड़कों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दीपावली पर आतिशबाजी से फैले प्रदूषण ने आने वाले संकट की ओर ध्यान दिलाया है। छह दिन में वायु प्रदूषण मध्यम स्तर से चार पायदान ऊपर चढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।

आतिशबाजी थमने के बाद प्रदूषण में कमी आई है, लेकिन हवा की गुणवत्ता मध्यम और खराब स्तर के बीच रहने की आशंका है। यहां वायु गुणवत्ता पहले भी अस्वस्थकर स्तर तक पहुंचती रही है, हालांकि खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंची थी।

धनतेरस से खतरनाक हुई हवा धनतेरस को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 331 दर्ज किया गया था। सात नवंबर को यह 386 और आठ नवंबर को 424 तक पहुंच गया। इसके बाद इसमें तेजी से गिरावट आई। जिला मुख्यालय पर नौ नवंबर को 372 और मंगलवार को 175 एक्यूआइ दर्ज किया गया।

बीते वर्षों में प्रदूषण के आंकड़े पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों में वायु प्रदूषण में उतार-चढ़ाव दिखता है। वर्ष 2020 में एक्यूआइ 227 था, जो 45 प्रतिशत गिरकर 2021 में 124 पहुंच गया। इसके बाद 2022 में 139, 2023 में 105, 2024 में 89 और 2025 में 102 एक्यूआइ दर्ज किया गया। अभी तक का वार्षिक एक्यूआइ 136 है।