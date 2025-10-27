यूपी के इस जिले में तीन सड़कों का होगा चौड़ीकरण, CM ग्रिड योजना के फेज-3 को जल्द मिलेगी मंजूरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) फेज-3 योजना के तहत गोरखपुर नगर निगम द्वारा भेजी गई तीन सड़कों के प्रस्ताव को अगले सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तीनों सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण पर कुल 70.30 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का अनुमान है।

चार सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से टीडीएम तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे और ट्रांसपोर्टनगर रैन बसेरा व वेंडिंग जोन रोड होते हुए एनएच 28 तक बनने वाली सड़क को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। बजट की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू होगा। इन सड़कों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था, फुटपाथ और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पैदल चलने वालों को भी आसानी होगी।