Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में तीन सड़कों का होगा चौड़ीकरण, CM ग्रिड योजना के फेज-3 को जल्द मिलेगी मंजूरी

    By Rajeev Ranjan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम के सीएम ग्रिड फेज-3 योजना के तहत तीन सड़कों को स्मार्ट बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग 70.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सड़कों में गणेश चौराहा से हरिओमनगर तिराहा, स्पोर्ट्स कालेज रोड से कैलाश शुक्ला का मकान और गोलघर कचहरी चौक से बेतियाहाता चौराहा तक की सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण से शहर में यातायात सुगम होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) फेज-3 योजना के तहत गोरखपुर नगर निगम द्वारा भेजी गई तीन सड़कों के प्रस्ताव को अगले सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तीनों सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण पर कुल 70.30 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का अनुमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से टीडीएम तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे और ट्रांसपोर्टनगर रैन बसेरा व वेंडिंग जोन रोड होते हुए एनएच 28 तक बनने वाली सड़क को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। बजट की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू होगा। इन सड़कों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था, फुटपाथ और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पैदल चलने वालों को भी आसानी होगी।

    फेज-3 में चार सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया था। अगले सप्ताह में तीन सड़कों के लिए बजट जारी होने की उम्मीद है। टीडीएम तिराहे से एनएच 28 तक की सड़क को फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है।

    अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम

    ये सड़कें बनेंगी स्मार्ट

    • गणेश चौराहा से हरिओमनगर तिराहा तक की सड़क : 1300 मीटर लंबी और 18 से 25 मीटर चौड़ी सड़क पर 28.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
    • स्पोर्ट्स कालेज रोड से कैलाश शुक्ला के मकान तक की सड़क : 1100 मीटर लंबी और 15 से 18 मीटर चौड़ी सड़क की लागत तकरीबन 24.20 करोड़ रुपये है।
    • गोलघर कचहरी चौक से बेतियाहाता चौराहा तक की सड़क : 775 मीटर लंबी और 21 मीटर चौड़ी सड़क पर 17.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।