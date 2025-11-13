स्मार्ट सिटी और एनकैप से होगा गोरखपुर शहर के सात चौराहों का सुंदरीकरण, नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार कर भेजा  

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम स्मार्ट सिटी और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत शहर के सात चौराहों का सुंदरीकरण करने जा रहा है। निगम ने इनमें से तीन चौराहे पैडलेगंज, नौसड़ और सूबा बाजार चौराहों के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्मार्ट सिटी परियोजना में भेज दिया है। वहीं मोहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौक, छात्रसंघ और शास्त्री चौक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम चरण में है।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के साथ ही चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए विभिन्न योजना तैयार कर रहा है। दरअसल पैडलेगंज, नौसड़ और मोहद्दीपुर जैसे व्यस्त चौराहों पर जाम बड़ी समस्या रहा है। बेहतर डिजाइन और प्रबंधन से यातायात का प्रवाह सुचारु करने की योजना है। इसी के तहत निगम ने सात चौराहों को सुंदरीकरण करने की योजना तैयार की है।