स्मार्ट सिटी और एनकैप से होगा गोरखपुर शहर के सात चौराहों का सुंदरीकरण, नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार कर भेजा
गोरखपुर शहर के सात चौराहों को स्मार्ट सिटी परियोजना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सुंदर बनाया जाएगा। नगर निगम ने तीन चौराहों का प्रस्ताव भेजा है, जबकि अन्य चौराहों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। योजना का उद्देश्य चौराहों पर यातायात का दबाव कम करना और सुंदरीकरण के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम स्मार्ट सिटी और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत शहर के सात चौराहों का सुंदरीकरण करने जा रहा है। निगम ने इनमें से तीन चौराहे पैडलेगंज, नौसड़ और सूबा बाजार चौराहों के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्मार्ट सिटी परियोजना में भेज दिया है। वहीं मोहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौक, छात्रसंघ और शास्त्री चौक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम चरण में है।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के साथ ही चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए विभिन्न योजना तैयार कर रहा है। दरअसल पैडलेगंज, नौसड़ और मोहद्दीपुर जैसे व्यस्त चौराहों पर जाम बड़ी समस्या रहा है। बेहतर डिजाइन और प्रबंधन से यातायात का प्रवाह सुचारु करने की योजना है। इसी के तहत निगम ने सात चौराहों को सुंदरीकरण करने की योजना तैयार की है।
निगम का उद्देश्य चौराहों पर ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए सुंदरीकरण के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को भी नया रूप देना है। इसके तहत चौराहों पर वाहन चालकों के लिए उचित मार्गदर्शन संकेतक लगाए जाएंगे। साथ ही आकर्षक लाइटिंग, फव्वारे, हरियाली और बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर AIIMS में आएंगे 55 सीनियर रेजिडेंट, 69 कर्मचारी; नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी डीपीआर जल्द तैयार कर ली जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना में दो और चौराहों की डीपीआर भेजी जाएगी। वहीं, दो चौराहों का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत भेजा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।