गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के लिए 111 गांवो की भूमि होगी अधिग्रहित, 32 हजार करोड़ की लागत से होगा तैयार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए गोरखपुर मंडल के तीन जनपदों के 111 गांवों को भूमि अधिग्रहण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी सूचना एनएचएआइ मुख्यालय को भेज दी गई है। वहां से अनुमति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे गोरखपुर मंडल के 111 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें गोरखपुर के 14, देवरिया के 23 व कुशीनगर के 74 गांव शामिल हैं। 32 हजार करोड़ की लागत से होगा निर्माण सड़क फोरलेन बनाई जाएगी लेकिन सिक्सलेन के हिसाब से 75 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहित की जाएगी, ताकि भविष्य में इसे चौड़ा करना पड़े तो दिक्कत न हो। भारत माला परियोजना के अंतर्गत गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेस वे के निर्माण पर करीब 32000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसका उत्तर प्रदेश में 84.3 किमी, बिहार में 416.2 किमी और पश्चिम बंगाल में 18.97 किमी हिस्सा पड़ेगा। सड़क की कुल लंबाई 519.58 किमी होगी। एनएचएआइ ने इसका प्रस्ताव वर्ष 2021 में देते हुए सर्वे की जिम्मेदारी एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल को दी थी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो चुकी है। उसे एनएचएआइ मुख्यालय को भेज दिया गया है। इस सड़क के बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से सिलीगुड़ी जाने वाले लोगों की राह आसान हो जाएगी। 111 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के निर्माण में गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर के 111 गांव प्रभावित होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी सूचना मुख्यालय को भेज दी गई है। वहां से अनुमति मिलते ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भावेश अग्रवाल परियोजना निदेशक, एनएचएआइ गोरखपुर के चौरीचौरा तहसील के 14 कुशीनगर के हाटा तहसील के 19 कुशीनगर के कसया तहसील के 13 कुशीनगर के तमकुहीराज के 42 देवरिया के सदर तहसील के 23

