जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वांचल में एथनाल और डिस्टिलरी उद्योग का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में गोरखपुर ने कदम बढ़ाया है। शासन ने जिले में चार बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इनमें गीडा के धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स श्रेयस डिस्टिलरीज एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तीन इकाइयां लगाएगी, जबकि सहजनवा के भीटी रावत में मेसर्स केयान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड अपनी दूसरी इकाई स्थापित करेगी।

इन परियोजनाओं में एथनाल, बीयर और माल्ट स्प्रिट का उत्पादन होगा। अनाज आधारित उद्योगों से चावल और मक्का उत्पादक किसानों को स्थानीय स्तर पर नया बाजार मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन उद्योगों में पहले चरण में करीब 4500 करोड़ का निवेश होगा और जिसमें करीब 600 लोगों को रोजगार मिलेगा।

धुरियापार में श्रेयस लगाएगी तीन प्लांट

गीडा के धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-एस-5 में श्रेयस डिस्टिलरीज तीन इकाइयां स्थापित करेगी। शासन ने कंपनी को 750 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता की अनाज आधारित एथनाल इकाई लगाने की अनुमति दी है। वर्ष में 350 कार्य दिवसों के हिसाब से इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 26.25 करोड़ लीटर होगी।