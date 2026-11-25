सुनील सिंह, गोरखपुर। राजघाट पर देव दीपावली के अवसर पर दैनिक जागरण की ओर से आयोजित दीपोत्सव का आकर्षण केवल घाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल प्लेटफार्म पर भी इसकी चमक देखने को मिली।

सवा लाख दीपों से जगमगाते राजघाट की तस्वीरें और वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक इस आयोजन की भव्यता और आध्यात्मिक छटा पहुंची।

दैनिक जागरण ने अपने डिजिटल प्लेटफार्म और इंटरनेट मीडिया माध्यमों से दीपोत्सव के हर खास पल को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। घाट पर दीप प्रज्ज्वलन, रोशनी से जगमगाता नदी तट और श्रद्धालुओं की सहभागिता ने डिजिटल दर्शकों को भी इस आयोजन से जोड़ दिया। जिन लोगों को किसी कारणवश राजघाट पहुंचने का अवसर नहीं मिला, उन्होंने भी मोबाइल स्क्रीन पर दीपोत्सव का नजारा देखा।

इस आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि अब त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों की पहुंच सिर्फ आयोजन स्थल तक सीमित नहीं है। डिजिटल माध्यमों के जरिए स्थानीय परंपराओं और शहर की सांस्कृतिक पहचान को दूर-दराज तक पहुंचाया जा सकता है।