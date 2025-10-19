गोरखपुर: दुकान में लगी आग से झुलसे दुकानदार की मौत, पत्नी और बेटा अभी भी गंभीर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट कस्बे के बैरियर तिराहे पर शनिवार सुबह दुकान में लगी आग में झुलसे दुकानदार विनोद जायसवाल की रविवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी पत्नी शकुंतला देवी बेटे अजय जायसवाल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। परिवार के तीसरे सदस्य विजय जायसवाल आग से बचने के लिए छत से कूद गए थे, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं।

घटना शनिवार सुबह लगभग आठ बजे की है, जब विनोद जायसवाल अपनी दुकान खोल रहे थे। अचानक दुकान के भीतर आग की लपटें उठीं, जो कुछ ही मिनटों में विकराल हो गई। लपटें इतनी तेज थीं कि बगल में स्थित विनोद जायसवाल के मकान में संचालित पैथोलॉजी भी चपेट में आ गई।