गोरखपुर: दुकान में लगी आग से झुलसे दुकानदार की मौत, पत्नी और बेटा अभी भी गंभीर
गोरखपुर के भटहट में एक दुकान में आग लगने से दुकानदार विनोद जायसवाल की मौत हो गई। उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हैं। आग लगने की घटना सुबह हुई जब विनोद जायसवाल दुकान खोल रहे थे। आग इतनी भीषण थी कि पास की पैथोलॉजी लैब भी चपेट में आ गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट कस्बे के बैरियर तिराहे पर शनिवार सुबह दुकान में लगी आग में झुलसे दुकानदार विनोद जायसवाल की रविवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी पत्नी शकुंतला देवी बेटे अजय जायसवाल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। परिवार के तीसरे सदस्य विजय जायसवाल आग से बचने के लिए छत से कूद गए थे, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं।
घटना शनिवार सुबह लगभग आठ बजे की है, जब विनोद जायसवाल अपनी दुकान खोल रहे थे। अचानक दुकान के भीतर आग की लपटें उठीं, जो कुछ ही मिनटों में विकराल हो गई। लपटें इतनी तेज थीं कि बगल में स्थित विनोद जायसवाल के मकान में संचालित पैथोलॉजी भी चपेट में आ गई।
कुछ ही देर में पूरा परिसर धुएं और आग से भर गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुट गए और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जल चुका था।
मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा। चौकी प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि झुलसे सभी लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात विनोद जायसवाल की मौत हो गई।
