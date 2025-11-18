गोरखपुर में दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख

Language
    गोरखपुर में एक दुकान और गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के भीतर व बाहर चार घंटे के भीतर तीन स्थानों पर लगी आग में लाखों का नुकसान हुआ।कोतवाली क्षेत्र में शार्ट सर्किट से घर के भीतर लगे आग ने विकराल रूप ले लिया जिसमें गृह स्वामी झुलस गए, गीडा में टाफी-चिप्स से भरा गोदाम धधक उठा।

    गोलघर के चटोरी गली में वेल्डिंग की चिंगारी से दो दुकानों में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई।दमकल और स्थानीय पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई।

    कोतवाली के मुफ्तीपुर कोहरटोली में मुन्नालाल शर्मा के घर शाम पांच बजे अचानक आग की लपटें उठी। इससे पहले तेज आवाज सुनाई दी। पड़ोसियों ने बताया कि मुन्नालाल पेंट का कारोबार करते हैं और घर में रखे पेंट में आग लगने से हादसा हुआ।

    आग के बीच फंसे मुन्नालाल झुलस गए, जिन्हें भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।उनकी पत्नी को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।घर में रखा अधिकांश सामान और दो बाइक पूरी तरह जल गई। फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस ने आग पर काबू पाया।

    इसके पहले गीडा क्षेत्र के सरया चौराहे पर स्थित ‘मां वैष्णव इंटरप्राइजेज’ के टाफी-बिस्किट गोदाम में शार्ट सर्किल से आग लग गई।थोक व्यापारी बृजेश गुप्ता ने बताया कि बाहर से आया नया माल गोदाम के एक कमरे में भरकर रखा जा रहा था। तभी बगल के कमरे में अचानक लपटें उठने लगीं। गोदाम में पालीथीन पैक टाफी, बिस्किट और चिप्स रखे थे।

    आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 10 लाख रुपये कीमत का सामान आधे घंटे में राख हो गया।आसपास के लोग बाल्टी और पाइप लेकर बुझाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन आग की तीव्रता ने सब कोशिशें बेअसर कर दीं। फायर ब्रिगेड और गीडा पुलिस के पहुंचने तक ज्यादातर सामान जल चुका था।

    शाम होते-होते तीसरी आग बाल बिहार की चटोरी गली में भड़क उठी। संकरी दुकानों की कतारों के बीच वेल्डिंग का काम चल रहा था। तभी एक चिंगारी फाइबर पर जा गिरी और देखते ही देखते आग फैल गई।

    दिल्ली सिक्स मोमो और मुरादाबाद बिरयानी की दुकान में धुआं भरने लगा।दमकल की गाड़ी जब मौके पर पहुंची तो गली की तंग चौड़ाई में फंस गई, जिससे आग बुझाने में देरी हुई और टीम को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। दुकानदारों ने ठीकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि आग पूरी तरह बुझा दी गई है और कोई जनहानि नहीं हुई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने अायी है।