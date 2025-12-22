Language
    गोरखपुर में सीनियर सिटीजन डे-केयर सेंटर की सालान फीस हुई कम, नगर आयुक्त ने 6000 से घटाकर की 500

    By Rajeev Ranjan Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:22 AM (IST)

    'सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर' बुजुर्गों के लिए खुशियों का केंद्र बन गया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने पंजीकरण शुल्क सालाना 6000 रुपये से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के बुजुर्गों के सामाजिक जीवन को खुशहाल और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर' अब उनके लिए खुशियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है।

    अब इस सेंटर में पंजीकरण कराने वाले वरिष्ठ जनों को सालाना 6000 रुपये के बजाय मात्र 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, नगर प्रशासन का यह कदम 'एज-फ्रेंडली सिटी' (बुजुर्गों के अनुकूल शहर) बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

    90 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती, अब हर बुजुर्ग की पहुंच में सुविधाएं

    पहले इस सेंटर का शुल्क 500 रुपये प्रति माह निर्धारित था, जिसके हिसाब से सालभर के लिए बुजुर्गों को 6000 रुपये देने का प्रविधान किया गया था। नगर आयुक्त के नए फैसले के बाद, अब प्रति महीने का बोझ खत्म कर इसे सालाना मात्र 500 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इस सुविधा से जोड़ना है ताकि वे अकेलेपन को दूर कर एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण में समय बिता सकें।

    बढ़ने लगा आकर्षण, 76 वरिष्ठजन ने कराया रजिस्ट्रेशन

    नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बेहतर सुविधाओं के कारण इस डे केयर सेंटर के प्रति बुजुर्गों का रुझान तेजी से बढ़ा है। अब तक शहर के 76 वरिष्ठ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है, ताकि किसी भी बुजुर्ग को कोई असुविधा न हो। प्रशासन को उम्मीद है कि शुल्क कम होने के बाद इस संख्या में इजाफा होगा।

    मनोरंजन के साथ ज्ञान का संगम बना है यह सेंटर

    डे केयर सेंटर को केवल बैठने की जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहां बनाए गए मनोरंजन कक्ष में इंडोर गेम्स के शौकीनों के लिए कैरम बोर्ड, लूडो और शतरंज जैसी सुविधाएं हैं। खबरों और मनोरंजन के लिए एक बड़े आकार का स्मार्ट टीवी लगाया गया है, जहां बुजुर्ग सामूहिक रूप से कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। साथ ही साहित्य प्रेमियों के लिए यहां गीता प्रेस की महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ-साथ ज्ञानवर्धक किताबों का एक विशाल संग्रह है। यहां आने वाले बुजुर्ग आपस में अनुभव साझा करते हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव कम होता है। संचालक अशोक मिश्रा ने कहा कि निगम की ओर से यहां समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कैंप आयोजित किए जाते हैं।

    अब सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर वरिष्ठ जनों के लिए पसंदीदा ठिकाना बनने लगा है। 70 से भी ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों का यहां रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं, नगर आयुक्त ने यहां का शुल्क मात्र 500 रुपये सालाना कर दिया है।
    दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त