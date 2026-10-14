गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग डिपो की जमीन मिली, परिवहन होगा सुगम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुविधा संपन्न 150 एसी इलेक्ट्रिक बस मिलने के बाद गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने चार्जिंग डिपो के निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और अपर नगर आयुक्त ने पादरीबाजार स्थित हरसेवकपुर में नगर निगम की लगभग तीन एकड़ जमीन देखी। जल्द ही सर्वे कराकर नगर निगम के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए चार्जिंग डिपो जरूरी है, लेकिन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रही। चार्जिंग डिपो के लिए कोनी और बसंतपुर खास में मिली भूमि खारिज करने के बाद गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने जगदीशपुर के पास कोनी में एक और जमीन खोज ली है। अधिकारियों ने लगभग चार एकड़ भूमि का सर्वे करने के बाद सहमति जता दी है।