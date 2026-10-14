गोरखपुर से चलेंगी कई पूजा स्पेशल ट्रेनें, मुंबई-नागपुर यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुंबई आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 09083/09084 नंबर की बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन को दो फेरा में चलाने की घोषणा की है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार यह ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस से 18 एवं 25 अक्टूबर को तथा गोरखपुर से 19 एवं 26 अक्टूबर को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 08, शयनयान श्रेणी के 11 कोच लगेंगे। शयनयान श्रेणी के कोच भी अनारक्षित श्रेणी के होंगे।