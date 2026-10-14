गोरखपुर में मोरंग लदे ट्रालर ने नौवीं की छात्रा को रौंदा, मौके पर मौत

संवाद सूत्र, करमैनी घाट, (गोरखपुर)। कैंपियरगंज-करमैनी मार्ग पर भगवानपुर गांव के पास बुधवार सुबह मोरंग लदे तेज रफ्तार ट्रालर ने कक्षा नौ की छात्रा रौंद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। छात्रा भैंसला स्थित इंटर कालेज में पढ़ने जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर, घटना के बाद ग्रामीणों ने पीछा कर ट्रालर को पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

गुलरिहा गांव निवासी जितेंद्र की 15 वर्षीय पुत्री संजू बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे घर से कालेज जाने के लिए निकली थी। वह कैंपियरगंज-करमैनी मार्ग पर भगवानपुर गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान कैंपियरगंज की तरफ से मोरंग लादकर आ रहे तेज रफ्तार ट्रालर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि संजू की मौके पर ही मौत हो गई।