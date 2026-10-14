चुनाव से पहले गोरखपुर में 90 करोड़ से चमकेगी ग्रामीण सड़कें, इन चार मार्गों का होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए खजाना खोल दिया है। फोकस उन सड़कों पर किया जा रहा है जिन पर आवागमन ज्यादा होता है और हाल के दिनों में यह कई जगह टूट गई हैं।

बाघागाड़ा, कुसुम्ही, चड़राव और चौरी चौरा क्षेत्र में 90 करोड़ रुपये की लागत से चार सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इनके टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग का निर्माण खंड दो कराएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हो चुका है। जो सड़कें बची हैं, अब उनको सही कराने पर जोर है। निर्माण खंड दो के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह ने कहा कि बजट की स्वीकृति मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।



इन सड़कों का होगा निर्माण