गोरखपुर की चटोरी गली में आज बंद रहेंगी दुकानें, रास्ता खोलने की मांग पर अड़े व्यापारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोलघर की प्रसिद्ध चटोरी गली में रास्ता बंद होने के विरोध में व्यापारी बुधवार को अपनी दुकानें बंद रखेंगे। मंगलवार देर शाम नगर आयुक्त अजय जैन के चटोरी गली पहुंचने और व्यापारियों से बातचीत करने के बाद भी रास्ता खोलने को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला।

नगर आयुक्त ने एसपी ट्रैफिक से बात कर समस्या का समाधान कराने की बात कही, लेकिन इससे व्यापारियों की नाराजगी दूर नहीं हुई। उन्होंने बंदी का निर्णय बरकरार रखा है। दोपहर में व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया था। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम ने सुंदरीकरण और फसाड निर्माण के नाम पर गली के दोनों ओर बैरियर लगा दिए हैं। इससे पिछले डेढ़ वर्ष में कारोबार 50 से 60 प्रतिशत तक सिमट गया है। अब रोजी-रोटी का संकट गहराने से व्यापारियों ने पूर्ण बंदी का निर्णय लिया है।

वहीं, समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का एलान किया है। उनका कहना है कि रास्ता बंद होने से ग्राहकों का आना-जाना प्रभावित हुआ है। इससे दुकानदारों की बिक्री लगातार घट रही है और कई व्यापारियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।