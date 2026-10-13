गोरखपुर की बर्डघाट रामलीला: सात दशक पुराने वस्त्राभूषणों में चमक रही Ram Leela की विरासत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बर्डघाट की रामलीला केवल रामकथा के मंचन की परंपरा नहीं है, बल्कि विरासत को सहेजने की एक अनूठी मिसाल भी है। यहां भगवान श्रीराम सहित रामलीला के प्रमुख पात्रों के मुकुट, कवच, बाजूबंद और अन्य आभूषण करीब 73 वर्ष पुराने हैं।

समिति ने इन्हें किसी अनमोल धरोहर की तरह संभालकर रखा है। खास बात यह है कि समय के साथ कलाकारों के वस्त्र कई बार बदले गए, लेकिन इन पारंपरिक आभूषणों की चमक कम नहीं हुई। बर्डघाट रामलीला समिति 164 वर्षों से राम के आदर्शों को लीला के माध्यम से जन-जन तक पहुंचा रही है। इस लंबी परंपरा में पुराने वस्त्राभूषणों का विशेष स्थान है। कपड़े पर सोने और चांदी के तारों से बुनाई कर तैयार किए गए मुकुट और कवच अपनी विशिष्ट बनावट के कारण गंगा-जमुनी कहलाते हैं।

मोती और मूंगे की मालाएं भी इसी विरासत का हिस्सा हैं। रामलीला के सामान्य मंचन में कलाकार अपने वस्त्राभूषण का प्रयोग करते हैं। रावण वध और राज्याभिषेक जैसे विशेष प्रसंगों में समिति के संरक्षित मुकुट और आभूषणों का उपयोग किया जाता है।

यही वह अवसर होता है, जब दशकों पुरानी धरोहर एक बार फिर मंच पर जीवंत हो उठती है। सोने-चांदी के तारों की कारीगरी, पारंपरिक मुखौटों और प्राचीन आभूषणों को सहेजकर रखने की यह परंपरा रामलीला की ऐतिहासिक पहचान को बनाए हुए है। ये वस्त्राभूषण केवल पात्रों की सजावट नहीं, बल्कि उन पीढ़ियों की याद भी हैं, जिन्होंने रामकथा को मंच पर जीवित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाई।

सोने-चांदी के तारों से बुना है रावण का मुखौटा रावण का 10 मुखों वाला मुखौटा सोने-चांदी के तारों से बुना गया है। वहीं, हनुमानजी और सुग्रीव के मुखौटे अष्टधातु से बने हैं। हनुमानजी की पीतल की गदा भी दशकों पुरानी है। इसके अलावा बाजूबंद, कंगन और युद्ध के दृश्यों में पहने जाने वाले सुरक्षा कवच रामलीला की पारंपरिक सज्जा को विशिष्ट बनाते हैं।