'पहले आओ, पहले पाओ की नीति अस्वीकार्य', रामलीला मैदान जैसे सार्वजननिक स्थानों के आवंटन पर दिल्ली HC सख्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि रामलीला और इसी तरह के सांस्कृति व धार्मिक आयोजन के लिए सार्वजनिक मैदानों के आवंटन से संबंधी डीडीए की पहले आओ, पहले पाओ की नीति मनमानी है।

कोर्ट का कहना है कि इसे कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि एक मशीनी तौर पर तय की जा सकने वाली नीति जरूरी नहीं कि संवैधानिक रूप से सही हो या सार्वजनिक नीति के हिसाब से हो।

पीठ ने क्या कहा? पीठ ने कहा कि सी श्रेणी का तय होना और उसकी अंदरूनी समझदारी होना, दो अलग-अलग सवाल हैं। पीठ ने कहा कि ऐसी नीति आवेदकों के लिए अलग-अलग मौके पैदा कर सकती है, खासकर तब जब बुकिंग प्रक्रिया और लागू श्रेणी पहले से लोगों को नहीं बताए गए हों।