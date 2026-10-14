गोरखपुर के तेनुआ टोल प्लाजा पर नशे में धुत युवकों का उत्पात, मैनेजर को दांत से काटकर किया घायल
गोरखपुर के तेनुआ टोल प्लाजा पर नशे में धुत युवकों ने उत्पात मचाया, सफाईकर्मी से मारपीट की और सहायक मैनेजर ...और पढ़ें
HighLights
तेनुआ टोल प्लाजा पर नशे में युवकों का उत्पात।
सहायक मैनेजर पवन शर्मा को दांत से काटा।
पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तेनुआ टोल प्लाजा पर नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। शौचालय में तैनात सफाईकर्मी से मारपीट करने के साथ दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे सहायक मैनेजर पवन शर्मा को भी आरोपितों ने पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके शरीर पर कई जगह दांत से काटने के निशान हैं। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। गीडा पुलिस ने मौके से दो युवकों को हिरासत में लिया है।
पवन शर्मा की तहरीर के मुताबिक, बाइक से पहुंचे कुछ युवक नशे की हालत में टोल प्लाजा कार्यालय के बगल में बने शौचालय में घुस गए और सफाईकर्मी से मारपीट करने लगे। शोर सुनकर पहुंचे पवन ने नुकसान की भरपाई करने को कहा तो युवक उन पर हमलावर हो गए। आरोपितों ने उन्हें पकड़कर पीटा और कई जगह दांत से काट लिया। जान बचाने के लिए वह कार्यालय में चले गए।
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आरोप है कि युवकों ने अन्य साथियों को बुलाकर टोलकर्मियों से भी मारपीट की। घायल को पिपरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। सीसी कैमरे के फुटेज के जरिए अन्य आरोपितों की पहचान की जा रही है।