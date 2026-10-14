गोरखपुर में मां ने मोबाइल गेम खेलने पर डांटा तो 10 साल के मासूम ने की खुदकुशी, गांव में छाया मातम

संवाद सूत्र, भटहट, (गोरखपुर)। गुलरिहा क्षेत्र के भैरवां गांव में मंगलवार को 10 वर्षीय बालक ने आत्मघाती कदम उठाया। मां ने मोबाइल फोन पर गेम खेलने के लिए फटकार लगाई तो वह नाराज होकर घर से चला गया। कुछ देर बाद वह घर के पीछे स्थित पेड़ से रास्सी के फंदे से लटकता मिला।

स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भटहट ले गए, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की तो स्वजन मना करते हुए शव लेकर घर चले गए।

भैरवां वासी राकेश सिंह का पुत्र आयुष दूसरी कक्षा में पढ़ता था। सीएचसी में तैनात चिकित्सक डा. आशुतोष चौहान के अनुसार, स्वजन बच्चे को लेकर ओपीडी में पहुंचे तो उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। जांच के दौरान बच्चा मृत मिला।

चिकित्सक की नजर उसके गले पर रस्सी के निशान पर पड़ी तो उन्होंने स्वजन से घटना के बारे में पूछा। इसके बाद परिजनों ने पूरी बात बताई। स्वजन के अनुसार, मंगलवार को स्कूल से लौटने के बाद आयुष मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। इस पर मां ने उसे पढ़ाई करने के लिए कहा और डांट दिया।

इसके बाद वह नाराज होकर घर के पीछे चला गया। मां को लगा कि वह खेलने गया होगा। काफी देर तक वापस नहीं आने पर स्वजन ने तलाश शुरू की। इसी दौरान घर के पीछे पेड़ की डाल से रस्सी के फंदे से वह लटकता हुआ मिला।