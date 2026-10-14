गोरखपुर के धुरियापार के उद्योगों के लिए बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी गति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दक्षिणांचल के नए औद्योगिक क्षेत्र धुरियापार में उद्योगों की स्थापना के साथ ही सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसके लिए आधा मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा। गीडा प्रशासन के इस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल चुकी है। इससे औद्योगिक इकाइयों के संचालन के बाद अपशिष्ट जल के निस्तारण में परेशानी नहीं होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

धुरियापार में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यहां उद्योगों की स्थापना से पहले ही आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। गीडा प्रशासन के अनुसार, यहां स्थापित होने वाली अधिकांश औद्योगिक इकाइयां जीरो वाटर डिस्चार्ज की व्यवस्था पर आधारित होंगी।