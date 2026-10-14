भ्रम में न रहें, तिल के तेल में तिल हो यह जरूरी नहीं; लेबल देखकर ही खरीदें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाला तिल का तेल खरीदते समय अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि उसमें तिल का ही तेल होगा तो सावधान हो जाइए। बाजार में तिल के तेल के नाम पर बिकने वाले कुछ उत्पादों में तिल के बजाय सस्ते मिनरल आयल, पाम आयल और रंग जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है।

ऐसे उत्पादों की पैकिंग पर सामग्री का उल्लेख तो किया जाता है, लेकिन अक्षरों का आकार इतना छोटा होता है कि सामान्य ग्राहक की नजर उस पर नहीं पड़ती। ऐसे में नाम और पैकिंग के भ्रम में लोग तेल की वास्तविक प्रकृति जाने बिना उसे खरीद लेते हैं।

पूजा-पाठ में दीपक जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल को कई लोग जानकारी के अभाव में खाने योग्य तेल समझ लेते हैं। जबकि पूजा के लिए तैयार किया गया हर तेल खाद्य उपयोग के योग्य हो, यह जरूरी नहीं है। मिनरल आयल या अन्य गैर-खाद्य पदार्थों से तैयार तेल को भोजन में इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।