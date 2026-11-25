गोरखपुर में स्कॉर्पियो का कहर: कार को टक्कर मार बाइक सवार भाई को कुचला, एक की मौत
गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने पहले कार को टक्कर मारी, फिर बाइक सवार दो भाइयों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल है।
HighLights
तेज रफ्तार स्कार्पियो ने पहले कार को टक्कर मारी।
बाइक सवार एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल।
स्कार्पियो चालक भी गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच जारी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियाे ने पहले कार में टक्कर मारी और फिर भागने के प्रयास में बाइक सवार दो भाइयों को कुचल दिया। इसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में पश्विमी चंपारण के रहने वलो युवक की मौत हो गई, जबकि उसरा भाई और स्कॉर्पियाे चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह हादसा बुधवार देर शाम चिलुआताल क्षेत्र के भगवानपुर के पास बरगदवा-खजांची रोड पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, काली स्कॉर्पियाे बरगदवा से खजांची की तरफ तेज रफ्तार में जा रही थी।
भगवानपुर के पास सामने से आ रही टाटा पंच कार में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद चालक वाहन लेकर भागने लगा और आगे जा रहे बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी।
दोनों सड़क पर गिर पड़े और स्कॉर्पियाे की चपेट में आ गए। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियाे का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची चिलुआताल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरु अस्पताल ले गई।
वहां डाक्टरों ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के नतनवा निवासी सोनू पुत्र जटाशंकर को मृत घोषित कर दिया। उसका भाई संदीप गंभीर रूप से घायल है।
स्कॉर्पियाे चालक हिमांशु जायसवाल की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। चिलुआताल थानाध्यक्ष सूरज सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच की जा रही है।
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