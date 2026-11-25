जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियाे ने पहले कार में टक्कर मारी और फिर भागने के प्रयास में बाइक सवार दो भाइयों को कुचल दिया। इसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में पश्विमी चंपारण के रहने वलो युवक की मौत हो गई, जबकि उसरा भाई और स्कॉर्पियाे चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

यह हादसा बुधवार देर शाम चिलुआताल क्षेत्र के भगवानपुर के पास बरगदवा-खजांची रोड पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, काली स्कॉर्पियाे बरगदवा से खजांची की तरफ तेज रफ्तार में जा रही थी। भगवानपुर के पास सामने से आ रही टाटा पंच कार में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद चालक वाहन लेकर भागने लगा और आगे जा रहे बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर पड़े और स्कॉर्पियाे की चपेट में आ गए। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियाे का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची चिलुआताल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरु अस्पताल ले गई।