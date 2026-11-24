जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-नौ पर हाईवे किंग ढाबे पर सेल्फी लेने का शौक दो किशोरों के लिए जानलेवा साबित हुआ। सोमवार शाम ढाबे पर सेल्फी ले रहे बाइक सवार दो किशोरों को तेज रफ्तार अज्ञात कार ने सामने से टक्कर मार दी।

हादसे में 15 वर्षीय जैद की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सेल्फी लेकर लौटते समय कार ने मारी टक्कर जानकारी के अनुसार, कुचेसर रोड चौपला के फतेहपुर के आरिफ का पुत्र जैद (15 वर्षीय) सोमवार शाम अपने पड़ोसी बल्लू के पुत्र अरमान के साथ घर से बिना बताए बाइक लेकर निकल गया था।

दोनों किशोर हाईवे किंग ढाबे पर सेल्फी लेने पहुंचे थे। शाम करीब साढ़े छह बजे दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान ढाबे के सामने सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों किशोर उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों की सूचना पर कुचेसर रोड चौपला चौकी प्रभारी गौरव वशिष्ठ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल सीएचसी सिखेड़ा पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जैद को मृत घोषित कर दिया, जबकि अरमान की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया। बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम जैद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पिता आरिफ और मां कौसर का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस बेटे को कुछ देर पहले तक घर में देखने की उम्मीद थी, उसकी मौत की खबर ने स्वजन को झकझोर कर रख दिया।