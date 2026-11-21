जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में बैकहो लोडर की चपेट में आने से भाजपा नेता ओंकार सिंह के 14 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन की मौत के मामले में मुख्य आरोपित मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एम्स थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने शुक्रवार देर रात उसे पकड़ा।

बिट्टू स्वागत समारोह का आयोजक था। पुलिस के अनुसार, उसी ने रोड शो के लिए बैकहो लोडर किराये पर बुलाया था। इस मामले में 66 लोगों को आरोपित बनाया गया है। चालक व चार सपा नेताओं को एम्स थाना पुलिस ने शुक्रवार की शाम हत्या के ामामले में जेल भेजा था।

आर्यवर्धन की मौत के मामले में पुलिस ने पहले लापरवाही से वाहन चलाने और मृत्यु कारित करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों और वादी के दूसरे प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमे में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं बढ़ाई गईं।