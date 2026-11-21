अरुण चंद, गोरखपुर। नया वोटर आइडी कार्ड बनवाने के लिए फार्म-6 भरकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी।



1. उम्र का प्रमाण (कोई एक दस्तावेज)



जन्मतिथि सत्यापित करने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र।

शैक्षिक प्रमाण पत्र (विवरण सहित अंकपत्र, विद्यालय का प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज)।

आधार कार्ड।

ड्राइविंग लाइसेंस।

2. पते का प्रमाण (कोई एक दस्तावेज)



वर्तमान निवास स्थान की पुष्टि के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज मान्य है।

आधार कार्ड या संबंधित प्रमाण।

बैंक पासबुक (खाता संख्या, नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्ज हो)।

फोन का बिल।

गैस कनेक्शन का बिल।

भारतीय पासपोर्ट।

3. परिवार के सदस्य का विवरण (अतिरिक्त जानकारी)



फार्म-6 में परिवार के किसी सदस्य का विवरण भी देना होगा। इसके लिए-

परिवार के सदस्य का नाम हिंदी अथवा अंग्रेजी में दर्ज करें।

पिता का नाम भी हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखें।

संबंधित सदस्य का वोटर आइडी नंबर (एपिक नंबर) दर्ज करना होगा।

4. आवेदन कैसे करें?



फार्म-6 भरने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं।



ऑनलाइन माध्यम

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं।

वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

फार्म-6 भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। ऑफलाइन माध्यम

अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) या बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जाएं। वहां से फार्म-6 प्राप्त कर उसे भरें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म जमा कर दें।



5. जानकारी या सहायता के लिए-



आवेदन और मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें या निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन करें।



याद रखें-