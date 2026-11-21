जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वाराणसी और हिमाचल प्रदेश में एसटीएफ व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की संयुक्त कार्रवाई में ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाएं बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद अब गोरखपुर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पूर्वांचल और बिहार के बड़े हिस्से में दवाओं की आपूर्ति का मुख्य केंद्र माने जाने वाले शहर के भालोटिया मार्केट समेत प्रमुख थोक बाजारों में औषधि विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है।

वाराणसी में हुई जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गिरोह हिमाचल प्रदेश के सोलन (नालागढ़/बद्दी) स्थित अवैध इकाइयों में न्यूरोकाइंड-एलसी, पैन-40, क्लावम-625, एलेग्रा एम और टैक्सिम-ओ जैसी नामी कंपनियों की हूबहू पैकिंग में नकली दवाएं तैयार कर पूर्वांचल व बिहार के जिलों में खपा रहा था।

गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति और यहां से बिहार व नेपाल सीमावर्ती जिलों में होने वाली सप्लाई को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस सिंडिकेट की खेप स्थानीय बाजारों तक भी पहुंची हो सकती है। औषधि विभाग अब संदिग्ध बैच नंबरों के आधार पर थोक एजेंसियों और ट्रांसपोर्ट नगर के गोदामों की जांच करने की तैयारी में है।



भारी छूट का छलावा:

हाल ही में अक्टूबर 2026 में भी शहर के बेतियाहाता, अलहदादपुर, जिला अस्पताल रोड और भालोटिया मार्केट की कुछ दुकानों पर दवाओं के एमआरपी पर 30 से 70 प्रतिशत तक की असामान्य छूट देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद नकली व सब-स्टैंडर्ड दवाओं की बिक्री की आशंका में विभाग ने सैंपलिंग अभियान चलाया था।

केस 1-

जुलाई 2024 में न्यूरो से जुड़ी एक ब्रांडेड दवा के नकली होने की गोपनीय सूचना पर औषधि विभाग की टीम ने भालोटिया मार्केट में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। हालांकि, टीम के पहुंचने से पहले ही संदिग्ध बैच का स्टाक खपा दिया गया था, जिससे मौके पर कुछ मिला नहीं, लेकिन इस घटना ने बाजार में नकली दवाओं की पैठ की पुष्टि कर दी थी।