जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में शामिल बैकहो लोडर की चपेट में आने से भाजपा नेता ओंकार सिंह के 14 वर्षीय बेटे आर्य वर्धन की मौत के मामले में एम्स थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ओंकार सिंह की तहरीर पर बैकहो लोडर के अज्ञात चालक के अलावा साधु यादव उर्फ साधु भइया, मनोज यादव, मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू, योगेश यादव, चंद प्रकाश और 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने और मृत्यु कारित करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

हादसा बुधवार दोपहर करीब दो बजे झारखंडी मोड़ के पास हुआ था। आवास विकास कालोनी, झारखंडी निवासी ओंकार सिंह का बेटा आर्य वर्धन अपनी बहन समृद्धि को लेने पैदल चौराहे की ओर जा रहा था। इसी दौरान रोड शो में शामिल बैकहो लोडर की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

आसपास के लोग उसे एम्स ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आर्य वर्धन केंद्रीय विद्यालय नंदानगर में कक्षा 10 का छात्र था। बेटे की मौत से नाराज परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार शाम करीब छह बजे झारखंडी मोड़ पर गोरखपुर-देवरिया मार्ग जाम कर दिया था।

उनका आरोप था कि हादसे के बाद कार्रवाई में देरी की जा रही है। जाम के कारण दोनों तरफ करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई थी। सूचना पर डीएम दीपक मीणा, एसएसपी डा. कौस्तुभ और एसपी सिटी निमिष पाटील समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे।