जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कैंपियरगंज वन क्षेत्र के भारी वैसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने भूमि पूजन किया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, वन मंत्री, अरुण सक्सेना, सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक फतेह बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।

50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 491 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस संस्थान की आधारशिला रखे जाने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई मिलेगी। गोरखपुर प्रदेश का ऐसा अनूठा जिला बन जाएगा, जहां दो विशिष्ट (यूनिक) विश्वविद्यालयों सहित कुल पांच विश्वविद्यालय संचालित होंगे। विश्वविद्यालय बनाने में 491 करोड़ रुपये खर्च होंगे।