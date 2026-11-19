जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अखिलेश यादव रोडशो के दौरान हादसे में मारे गए 14 वर्षीय आर्यवर्धन सिंह को लेकर सपा पर करारा प्रहार किया।

मुख्यमंत्री बोले- जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह गुंडे-माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते। इन्हें डंडे से ही सीधा किया जा सकता है। यही काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने रोडशो में अराजकता का मामला उठाया। कहा कि हमने बेहतर सड़कें माफिया पोषक पार्टी के गुंडों को अराजकता फैलाने के लिए नहीं बनवाईं हैं।

उन्होंने दुर्घटना के बाद सपा अध्यक्ष द्वारा संवेदना के दो शब्द न बोलने का मामला उठाया। कहा कि आखिर उस होनहार मासूम की गलती क्या थी। वह पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। उन्हें न्याय दिलाएंगे। अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माफियापोषक पार्टी के गुंडों को सबक सिखाया जाएगा।