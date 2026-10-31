गोरखपुर के रेलकर्मियों के इलाज पर गहराया संकट, मेदांता से करार खत्म

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेलवे अस्पताल (एलएनएम), गोरखपुर और मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के बीच उपचार संबंधी करार की अवधि समाप्त होने से गंभीर रूप से बीमार रेलकर्मियों और उनके स्वजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेदांता में पहले से उपचार करा रहे मरीजों के सामने इलाज जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है।

समय रहते अनुबंध का विस्तार नहीं हुआ तो मरीजों को उपचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर रेलकर्मियों में नाराजगी है और कर्मचारी संगठनों ने रेलवे प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री बसंत लाल चतुर्वेदी ने इस संबंध में महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के साथ अनुबंध का तत्काल विस्तार करने के साथ ही नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल को भी रेलवे अस्पताल गोरखपुर के साथ अनुबंधित करने की मांग की है।