अब गोरखपुर से लखनऊ तक 5 और दिल्ली तक की यात्रा के लिए देना होगा 15 रुपये अधिक किराया, 26 दिसंबर से लागू होंगे नए रेट
26 दिसंबर से 251 किमी से अधिक दूरी की रेल यात्रा पर प्रति किमी दो पैसे किराया बढ़ेगा। इससे गोरखपुर–लखनऊ यात्रा में करीब 5 रुपये, गोरखपुर–दिल्ली ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों को 26 दिसंबर से 251 किमी से अधिक की दूरी पर तय करने पर दो पैसे प्रति किमी अधिक किराया देना होगा। यात्रियों को गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा में लगभग पांच रुपये तथा गोरखपुर से दिल्ली तक की यात्रा में करीब 15 रुपये अधिक किराया देने होंगे। गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) और अहमदाबाद की यात्रा में लगभग 34 से 35 रुपये अधिक लगेंगे।
गोरखपुर से सिकंदराबाद की यात्रा में करीब 36 से 37 रुपये अधिक देने होंगे। यद्यपि, यह संभावित किराया है। 25 दिसंबर को सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) की वेबसाइट और रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) तथा अनरिजर्वड टिकट सिस्टम (यूटीएस) पर बढ़ा हुआ किराया अपलोड कर देगा। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश पर तेजी के साथ सिस्टम अपडेट किया जा रहा है।
अपने आप जुड़ जाएगा बढ़ा हुआ किराया
टिकट बुक करते समय बढ़ा हुआ किराया अपने आप जुड़ जाएगा। जानकारों का कहना है कि रेलवे शुरू से ही राउंड फिगर में किराया लेता है। प्रयास होगा कि, पांच, दस, पंद्रह और बीस आदि रुपये में ही किराया बढ़ाए, ताकि काउंटरों पर फुटकर की किच-किच को दूर किया जा सके।
फिलहाल, रेलवे बोर्ड ने 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर भाड़ा बढ़ाने की घोषणा कर दी है। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर एक पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेनों की नान एसी और एसी श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है।
सामान्य श्रेणी के लिए 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर प्रति किलोमीटर एक पैसे और एक्सप्रेस एसी या नान एसी में प्रति किलोमीटर दो पैसे लगेंगे। हालांकि, रेलवे ने उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई बदलाव नहीं किया है।
वर्तमान में कुछ प्रमुख शहरों का किराया
- - गोरखपुर से लखनऊ 280 किमी के लिए एसी थर्ड का 515, चेयरकार का 430, स्लीपर का 200, टूएस का 120 व जनरल का 105 रुपये।
- - गोरखपुर से दिल्ली 785 किमी के लिए एसी थर्ड का 1180, एसी टू का 1665, स्लीपर का 450 और जनरल का 255 रुपये।
- - गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस 1688 किमी के लिए एसी थर्ड का 1875, एसी टू का 2685, स्लीपर का 720 और जनरल का 430 रुपये।
- - गोरखपुर से अहमदाबाद 1685 किमी के लिए एसी थर्ड का 1830, एसी टू का 2635, स्लीपर का 690 और जनरल का 410 रुपये।
- - गोरखपुर से सिकंदराबाद 1829 किमी के लिए एसी थर्ड का 1985, एसी टू का 2845, स्लीपर का 765 और जनरल का 455 रुपये।
