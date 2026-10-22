गोरखपुर में पंचामृत दूध से रेबीज का खतरा, 400 लोगों को लगा टीका

संवाद सूत्र, जानीपुर, (गोरखपुर)। दुर्गा पूजा के दौरान पंचामृत बनाने में इस्तेमाल किए गए दूध को लेकर रेबीज की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान चलाया। बुधवार शाम तक 400 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई।

गोला क्षेत्र के डाड़ी गांव में दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान पंचामृत बनाने में जिस गाय का दूध इस्तेमाल हुआ था, उसकी तबीयत बिगड़ने पर लक्षणों के आधार पर रेबीज की आशंका जताई गई थी। गाय का दूध कुछ चाय की दुकानों तक पहुंचने की जानकारी भी सामने आई थी। इसके बाद पंचामृत और दूध के संपर्क में आए लोगों में संक्रमण की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई।