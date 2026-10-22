गोरखपुर जनगणना में नए किराएदार और छूटे परिवार भी होंगे शामिल, पूछे जाएंगे 40 सवाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जनगणना के दूसरे चरण में अब मकानों में रहने वाले परिवारों और उनके सदस्यों का पूरा ब्योरा जुटाया जाएगा। इसमें नए किराएदारों और पहले छूट गए परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कालेज में 629 प्रगणकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जनगणना से जुड़े सवाल पूछने और सही जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई जा रही है।

प्रशिक्षकों ने बताया कि पहले चरण में मकानों की गणना की गई थी। अब प्रगणक निर्धारित मकानों में जाकर परिवार के सदस्यों से संबंधित 40 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। यदि किसी मकान में नया किराएदार आया है या कोई परिवार पहले दर्ज होने से छूट गया है तो उसे भी जनगणना में शामिल किया जाएगा।