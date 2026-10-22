गोरखपुर में चौरी चौरा सड़क परियोजना को रेलवे की मंजूरी, अब भूमि अधिग्रहण की चुनौती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा में भोपा बाजार ओवरब्रिज से बलिदान स्मारक होते हुए अशोका आयरन एंड स्टील सेलिंग मिल तक सड़क निर्माण के लिए रेलवे ने हरी झंडी दे दी है। रविवार को रेलवे ने काम रुकवा दिया था।

अब दूसरी बाधा भवनों व खाली प्लाटों का अधिग्रहण बनेगा। सड़क चौड़ीकरण की जद में कई भवन व प्लाट आ रहे हैं। अभियंताओं का कहना है कि प्रशासन जितनी जल्द अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करा देगा, सड़क का निर्माण उतनी ही जल्दी पूरा करा लिया जाएगा।

चौरी चौरा में ओवरब्रिज का निर्माण हो गया है। ओवरब्रिज पहले वाई माडल का बनना था। बाद में इसे एल माडल का बना दिया गया। इसे लेकर व्यापारी और नागरिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फिलहाल ओवरब्रिज को वाई माडल किए जाने की कोई योजना नहीं है।

दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड दो ने ओवरब्रिज के पास से 10 मीटर चौड़ाई में सड़क व नाला बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बुधवार को विधायक सरवन निषाद ने एसडीएम रवि कुमार सिंह और लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता महेंद्र भारतीय के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।