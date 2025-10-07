Language
    गोरखपुर में 72 घंटे से नहीं मिली बिजली, नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर लगाया जाम

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:53 AM (IST)

    गोरखपुर के मरचा ग्राम पंचायत में 72 घंटे से बिजली न होने पर ग्रामीणों ने रानीपुर उपकेंद्र के जेई-एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेज हवा से दो पोल गिरने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हुई जिससे पानी और मोबाइल चार्जिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ा। अधिकारियों की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने उरुवा मार्ग जाम कर दिया।

    उरुवा मार्ग जाम कर प्रदर्शन करते उपभोक्ता। जागरण

    संवाद सूत्र, उरुवा बाजार (गोरखपुर)। रानीपुर उपकेंद्र से जुड़े ग्राम पंचायत मरचा में 72 घंटे से बिजली न आने से नाराज उपभोक्ताओं ने सोमवार को उरुवा मार्ग जाम कर दिया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि लगातार अनुरोध करने के बाद भी जेई और एसडीओ झांकने तक नहीं आए। बिना बिजली जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। न पानी मिल पा रहा है और न ही मोबाइल फोन चार्ज हो पा रहा है। दूसरे बाजार में मोबाइल फोन चार्ज करने जाने पर रुपये लिए जा रहे हैं।

    ग्राम पंचायत मरचा में शनिवार सुबह वर्षा के बीच तेज हवा चलने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बाद में पता चला कि दो पोल गिर गए हैं। इसकी जानकारी उपभोक्ताओं ने तत्काल अभियंताओं को दी। पुरुषोत्तम चौहान, कन्हैया, राजेश, दुर्विजय, मालती देवी, शिवनाथ, शकुंतला, इंद्रावती, रामदयाल, अजय, राम आशीष, रामनरेश, हरिलाल चौहान, शीला देवी, महेश, नरेश, बृजेश, दीनानाथ, योगेंद्र शर्मा, अर्जुन, डिंपू तिवारी आदि ने बताया कि शनिवार सुबह सात बजे से बिजली आपूर्ति ठप है। सभी बहुत परेशान हैं।

    ग्राम प्रधान हरीश त्रिपाठी ने कहा कि जेई व एसडीओ की लापरवाही के कारण लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जेई व एसडीओ से बार-बार आपूर्ति बहाल करने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है।

    रानीपुर के जेई नागेंद्र यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन करने की जानकारी मुझे नहीं है। शनिवार को ही पोल टूट गया था। वहां एक पुलिया को तोड़कर ही पोल लग पाएगा। मंगलवार तक आपूर्ति मिल पाएगी।

    निविदाकर्मियों के भरोसे हैं अभियंता

    बिजली निगम के अभियंता निविदाकर्मियों के भरोसे नौकरी कर रहे हैं। मरचा में उपभोक्ताओं की नाराजगी और सड़क जाम की सूचना के बाद भी अभियंता मौके पर नहीं पहुंचे। निविदाकर्मी अशोक कुमार मौके पर पहुंचा और एक दिन बाद बिजली आपूर्ति बहाल करने की बात कही। उपभोक्ताओं का कहना है कि अभियंता सिर्फ निविदाकर्मियों के कहने पर ही काम करते हैं। जो निविदाकर्मी कहेंगे वही अभियंता करेंगे। इसका नुकसान हो रहा है। कई निविदाकर्मी वर्षों से एक ही क्षेत्र में तैनात रहकर वसूली में जुटे रहते हैं। उनको अभियंता शह देते हैं।

    गोलघर में चार घंटे ठप रही बिजली आपूर्ति, व्यापारियों को नुकसान

    टाउनहाल उपकेंद्र की 11 हजार वोल्ट की लाइन में गड़बड़ी के कारण गोलघर में सोमवार को चार घंटे बिजली नहीं रही। उपकेंद्र से जुड़े तीन फीडर बंद रहे। लगातार चार घंटे बिजली न रहने से व्यापारियों को नुकसान हुआ। शास्त्री चौक पर टाउनहाल उपकेंद्र है। यहां से गोलघर, कालेपुर आदि इलाकों को बिजली दी जाती है।

    सोमवार दोपहर तकरीबन 12:30 बजे 11 हजार वोल्ट की लाइन में गड़बड़ी आ गई। टाउनहाल के अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने बताया कि 11 हजार वोल्ट के केबल में गड़बड़ी आयी थी। इसे ठीक कराया जा रहा था।