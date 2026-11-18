जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शास्त्री चौक पर नगर निगम के पुराने भवन का मलबा बिजली निगम के पावर ट्रांसफार्मर पर गिर गया। इससे टाउनहाल उपकेंद्र बंद हो गया। बुधवार सुबह तकरीबन आठ बजे हुई घटना से काफी देर तक अफरातफरी मची रही। मलबा गिरने से ट्रांसफार्मर से तेल बहने लगा। बिजलीकर्मियों ने गड़बड़ी दूर कर आपूर्ति बहाल कराई है।

शास्त्री चौक पर नगर निगम का मुख्य भवन है। इस भवन के सामने नगर निगम की दुकानें हैं। इन दुकानाें को गिराकर नगर निगम मिनी काम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। दुकानों को गिराने की कई दिन से प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के बैकहो लोडर की सहायता से इसे गिराया जा रहा है।