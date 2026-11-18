राजीव रंजन, गोरखपुर। सरकारी धन खर्च करने की तैयारी ऐसी कि न जरूरत का आकलन किया गया और न जमीन के स्वामित्व से जुड़े नियमों की परवाह की गई। नगर निगम के निर्माण विभाग ने शाहपुर स्थित आवास विकास कालोनी के ए-ब्लाक में एक ही पानी की टंकी परिसर में दो सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए अलग-अलग टेंडर जारी कर दिए।

दोनों निर्माणों पर 16.32 लाख रुपये खर्च होने थे। हैरानी यह कि प्रस्तावित निर्माण स्थल से सटे लक्ष्मी पार्क में पहले से सामुदायिक भवन मौजूद है। इसके बावजूद दो नए भवन बनाने की तैयारी कर ली गई। ऊपर से जमीन के स्वामित्व वाले आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तक नहीं लिया गया। स्थानीय निवासी राकेश कुमार की शिकायत पर मामला उजागर हुआ है।



एक ही परिसर में दो टेंडर, एस्टीमेट भी अलग-अलग

नगर निगम की पांच सितंबर 2026 को जारी निविदा में वार्ड संख्या 43 के दो निर्माण कार्य शामिल किए गए। क्रम संख्या 40 पर पानी की टंकी परिसर में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 8,16,209 रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया। वहीं, क्रम संख्या 41 पर चौधरी एवं डा. सरकारी के मकान के सामने सामुदायिक भवन बनाने के लिए 8,16,022 रुपये की लागत निर्धारित की गई।

दोनों की कुल लागत 16,32,231 रुपये है। दोनों प्रस्ताव एक ही पानी की टंकी परिसर से जुड़े हैं। ऐसे में निर्माण विभाग ने किस आधार पर दो भवनों की जरूरत तय की। आसपास पहले से मौजूद सामुदायिक सुविधाओं का आकलन किए बिना एस्टीमेट तैयार करना इंजीनियरिंग विभाग के स्थल सत्यापन पर भी सवाल खड़ा करता है। बगल में सामुदायिक भवन होने के बावजूद दो नए भवनों का प्रस्ताव तैयार करना सरकारी धन के उपयोग की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल है।