Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Power Cut Today: गोरखपुर में आज इन इलाकों में कटेगी बिजली, जल्दी से निपटा लें जरूरी काम

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:43 AM (IST)

    गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण और जर्जर तारों को बदलने के कारण कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। इंदिरा नगर, राप्तीनगर, और आदित्यपुरी जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर बिजली बंद रहेगी। रुस्तमपुर में पोल टूटने से 50 से अधिक घरों में 20 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। अधिकारियों ने जल्द आपूर्ति बहाल करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। टाउनहाल खंड के अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने बताया कि छह लेन सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण तारामंडल उपकेंद्र से जुड़ा इंदिरा नगर फीडर शनिवार दोपहर 12 बजे से दो बजे तक बंद रहेगा। इस कारण इंदिरा नगर क्षेत्र आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्त ने बताया कि राप्तीनगर उपकेंद्र से जुड़ा फेज तीन, रामजानकीनगर व मोतीपोखरा फीडर, इंडस्ट्रियल एस्टेट उपकेंद्र से जुड़ा गोरखनाथ पूर्वी फीडर, तारामंडल उपकेंद्र से जुड़ा जीडीए पश्चिमी फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा।

    शाहपुर के एसडीओ वीके मल्ल ने बताया कि जर्जर पोल व तार बदलने के कारण आदित्यपुरी फीडर सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक बंद रहेगा।

    रुस्तमपुर में तीन दिन में ही टूट गए बिजली के पोल

    रुस्तमपुर के चिलमापुर में तीन दिन पहले लगाया गया बिजली का सीमेंटेड पोल गुरुवार रात तकरीबन 10 बजे टूट गया। पोल टूटने के कारण 50 से ज्यादा घरों की आपूर्ति ठप हो गई। अभियंताओं ने रात में काम न कराकर शुक्रवार सुबह पोल लगवाना शुरू किया। तकरीबन 20 घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। बिजली न होने से पानी का संकट खड़ा हो गया। लोगों के मोबाइल फोन भी डिस्चार्ज हो गए।

    चिलमापुर पानी की टंकी के पास तीन दिन पहले सीमेंट के पोल लगाए गए थे। गुरुवार रात तकरीबन 10 बजे इनमें से दो पोल टूट गए। पोल टूटने से तार सड़क किनारे गिर गए।

    उपभोक्ताओं की सूचना पर पहुंचे कर्मचारियों ने पोल हटाकर कर तार व्यवस्थित कर दिया, लेकिन आपूर्ति शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की। पूरी रात उपभोक्ता परेशान रहे। शुक्रवार सुबह पोल लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। टाउनहाल खंड के अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने बताया कि रात में काम न होने के कारण दिक्कत हुई। शुक्रवार को तेजी से काम कराते हुए आपूर्ति बहाल करा दी गई।

     