Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लापहरवाही की हद: गोरखपुर में विलंब से पहुंच रही डाक, ऑनलाइन दिखा रहा ‘डिलीवर’

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:04 PM (IST)

    गोरखपुर में डाक विभाग की लापरवाही उजागर हुई है, जहाँ डाक विलंब से पहुँच रही है, लेकिन ऑनलाइन स्टेटस में ‘डिलीवर’ दिखाया जा रहा है। नागरिकों को महत्वपूर्ण दस्तावेज समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनमें भ्रम और गुस्सा है। विभाग ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और लोग तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    डाकियों की लापरवाही से लौट रही डाक, समय से नहीं मिल रहे दस्तावेज

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डाक विभाग की नई प्रणाली से जहां लोगों को सुविधा मिली है। वहीं डाकियों की लापरवाही से डाक विलंब से पहुंच रहा है, लेकिन आनलाइन ट्रैकिंग में आनलाइन ‘डिलीवर’ दिखा रहा है। कई कर्मचारियों की हीलाहवाली से लोगों के डाक लौट जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाक विभाग ने हाल ही में नया साफ्टवेयर लागू किया है। इसके तहत अब रजिस्ट्री की जगह स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई है और डाक पहुंचने के बाद संबंधित व्यक्ति को जानकारी देनी होती है। लेकिन कई क्षेत्रों में पोस्टमैन की लापरवाही के कारण लोग डाक समय से प्राप्त करने में वंचित रह जा रहे हैं।

    झंगहा के रहने वाले सतीश कुमार के नाम से आरटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस भेजा। कई दिनों तक जब डाक नहीं मिली तो उन्होंने ट्रैकिंग में जांच की। इस दौरान पता लगा कि तीन दिन पहले डाक ‘डिलीवर’ है। इस पर जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो हड़बड़ाए डाकिया ने घर पहुंचकर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया।

    लोगों का कहना है कि पोस्टमैन कई बार बिना डाक पहुंचाए ही ‘डिलीवर’ की प्रविष्टि कर देते हैं। कई बार वे फोन या सूचना तक नहीं देते। डाक के विलंब से कई लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

    प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र, बैंक के दस्तावेज, सरकारी पत्र और न्यायालय से संबंधित नोटिस समय पर न मिलने से लोगों के काम अटक जा रहे हैं। लोगों ने समय से डाक डिलीवर कराने की व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की है।

    इस संबंध में प्रवर डाक अधीक्षक बीके पांडेय ने बताया कि ऐसे मामलों में लिखित शिकायत सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कर्मचारियों को समय से डाक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया है।