लापहरवाही की हद: गोरखपुर में विलंब से पहुंच रही डाक, ऑनलाइन दिखा रहा ‘डिलीवर’

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डाक विभाग की नई प्रणाली से जहां लोगों को सुविधा मिली है। वहीं डाकियों की लापरवाही से डाक विलंब से पहुंच रहा है, लेकिन आनलाइन ट्रैकिंग में आनलाइन ‘डिलीवर’ दिखा रहा है। कई कर्मचारियों की हीलाहवाली से लोगों के डाक लौट जा रहे हैं।

डाक विभाग ने हाल ही में नया साफ्टवेयर लागू किया है। इसके तहत अब रजिस्ट्री की जगह स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई है और डाक पहुंचने के बाद संबंधित व्यक्ति को जानकारी देनी होती है। लेकिन कई क्षेत्रों में पोस्टमैन की लापरवाही के कारण लोग डाक समय से प्राप्त करने में वंचित रह जा रहे हैं।

झंगहा के रहने वाले सतीश कुमार के नाम से आरटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस भेजा। कई दिनों तक जब डाक नहीं मिली तो उन्होंने ट्रैकिंग में जांच की। इस दौरान पता लगा कि तीन दिन पहले डाक ‘डिलीवर’ है। इस पर जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो हड़बड़ाए डाकिया ने घर पहुंचकर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया।

लोगों का कहना है कि पोस्टमैन कई बार बिना डाक पहुंचाए ही ‘डिलीवर’ की प्रविष्टि कर देते हैं। कई बार वे फोन या सूचना तक नहीं देते। डाक के विलंब से कई लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र, बैंक के दस्तावेज, सरकारी पत्र और न्यायालय से संबंधित नोटिस समय पर न मिलने से लोगों के काम अटक जा रहे हैं। लोगों ने समय से डाक डिलीवर कराने की व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की है।