गोरखपुर में 'पूजा घी' की आड़ में मिलावट पर लगाम, अब पैकेट पर 'खाने के लिए नहीं' लिखना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रिफाइंड तेल, डालडा और सुगंध मिलाकर पूजा के घी के नाम पर अखाद्य वसा उत्पाद बेचे जाने की आशंका है। गोरखपुर में सामान्य दिनों में महीनेभर में ऐसे उत्पादों की खपत करीब 40 से 50 टन रहती है, लेकिन त्योहारों और पूजा के दौरान मांग बढ़कर लगभग 300 टन तक पहुंच जाती है।

आगरा, हाथरस और कानपुर से बड़े पैमाने पर इन उत्पादों की आपूर्ति होती है। स्थानीय स्तर पर भी इन्हें तैयार कर बाजार में खपाए जाने की चर्चा है। खाद्य घी जैसी पैकिंग और गंध के कारण इनके खाद्य इस्तेमाल का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए प्रदेश में अब अखाद्य वसा उत्पादों को ‘पूजा घी’ के नाम से बेचने पर रोक लगा दी गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डा. रोशन जैकब ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब पूजा, हवन और दीपक जलाने के लिए बनाए जाने वाले अखाद्य वसा उत्पादों के पैकेट पर ‘घी’ शब्द नहीं लिखा जा सकेगा। पैकेट पर काले रंग का क्रास निशान लगाने के साथ हिंदी और अंग्रेजी में ‘खाने के लिए नहीं’ लिखना भी अनिवार्य होगा।

खाद्य घी और पूजा के लिए बनाए जाने वाले अखाद्य उत्पाद एक ही ब्रांड नाम से भी नहीं बेचे जा सकेंगे। वहीं, चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने बताया कि त्योहार के दौरान करीब एक ट्रक पूजा घी की बिक्री हो जाती है। एक ट्रक में करीब 300 क्विंटल वजन होता है।