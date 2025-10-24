गोरखपुर में प्रदूषण का कहर: दिवाली के बाद तापमान में उछाल, उमस से लोग परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीवाली की आतिशबाजी के बाद शहर में प्रदूषण अनियंत्रित हो गया है। अचानक बढ़े प्रदूषण ने शहर के पारे के चढ़ा दिया है। अधिकतम से लेकर न्यूनतम तापमान का बढ़ा आंकड़ा गर्मी की वापसी का अहसास कराने लगा है। अधिकतम तापमान एक बार फिर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा है। इससे दिन से लेकर रात तक उमस बढ़ गई है। प्रदूषण के चलते बढ़ी गर्मी लोगों को तकलीफ देने लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय दीवाली के बाद मौसम के इस बदलाव का कारण ऊपरी वायुमंडल में आठ से 10 किलोमीटर के बीच एयरोसोल का लंबित होना बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि एयरोसोल के लंबित होने से सूर्य की किरणों जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही हैं और जो पहुंच जा रही हैं वह उच्च वायुदाब के चलते वहीं ठहर जा रही हैं और नमी का साथ पाकर उमस बढ़ा दे रही है। आर्द्रता का प्रतिशत 74 से 84 के बीच रिकार्ड होने से यह समस्या और बढ़ जा रही है।