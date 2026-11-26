जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुलिस महकमे में बुधवार की रात फेरबदल करते हुए एसएसपी डा. काैस्तुभ ने चार थानेदार समेत 12 निरीक्षक और दारोगा के कार्यक्षेत्र बदल दिए। पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक अमित राय को कैंट थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं, रामगढ़ताल थाने में तैनात अतिरिक्त निरीक्षक मनोज कुमार पांडेय को कोतवाली थाने का अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है। चिलुआताल और सहजनवां थानों के थानाध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं।



आदेश के अनुसार, पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक संदीप यादव को चुनाव सेल की जिम्मेदारी दी गई है। कैंट के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है, जबकि पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह को बांसगांव थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। चिलुआताल के थानाध्यक्ष सूरज सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है। उनकी जगह एंटी थेफ्ट में तैनात उपनिरीक्षक राणा प्रताप सिंह को चिलुआताल का थानाध्यक्ष बनाया गया है।

सहजनवा के थानाध्यक्ष संजय मिश्रा को पुलिस लाइन भेजा गया है। उनकी जगह जनसुनवाई में तैनात उपनिरीक्षक रोहित उपाध्याय को सहजनवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उरुवा बाजार के थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार को पुलिस लाइन भेजा गया है। इंटेल सेल के प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ सरोज को उरुवा बाजार का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।