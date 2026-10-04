गोरखपुर में पीली धातु दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

संवाद सूत्र, पीपीगंज, गोरखपुर। पीली धातु यानी सोना बताकर व्यापारियों और आम लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पीपीगंज पुलिस ने शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के कब्जे से दो किलो पीली धातु और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पीपीगंज चौकी प्रभारी आदित्य सिंह को शनिवार सुबह 10 बजे सूचना मिली कि तीन लोग पीली धातु दिखाकर लोगों को ठगने के लिए गोलीगंज बाइपास मार्ग स्थित अंडरपास के पास पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, वहां तीनों आरोपित एक महिला को पीली धातु देकर उसे ठगने का प्रयास कर रहे थे।

पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए आरोपितों की पहचान ईश्वर राय पुत्र करन निवासी हंसखेड़ा चौराहा, मायावती कालोनी, लखनऊ, करन पुत्र मोहन निवासी हंसखेड़ा चौराहा, मायावती कालोनी, लखनऊ और दल्लो पत्नी शंकर निवासी भीमसेन, सचेन्डी पश्चिमी, कमिश्नरेट कानपुर के रूप में हुई है।