जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के बाहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बस रही नई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। कई बार सस्ती जमीन और बेहतर लोकेशन का लालच देकर लोग ऐसी जगह प्लॉट खरीद लेते हैं, जिसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी उन्हें नहीं होती।

बाद में पता चलता है कि जमीन ग्राम समाज, तालाब, पोखरा, नाला या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज है। ऐसी जमीन पर निजी कब्जा या अवैध प्लॉटिंग होने की स्थिति में खरीदार को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सबसे पहले जानें जमीन किस श्रेणी में दर्ज है प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित जमीन की खतौनी और राजस्व अभिलेख जरूर देखें। उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल पर खाता संख्या, गाटा संख्या या खातेदार के नाम से उपलब्ध अभिलेखों की जांच की जा सकती है। इसमें जमीन के दर्ज खातेदार और उसकी श्रेणी से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। यदि जमीन ग्राम समाज, तालाब, पोखरा, रास्ता, नाला या सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में दर्ज है तो उसे सामान्य निजी भूमि मानकर सौदा नहीं करना चाहिए।

ग्राम समाज की जमीन की ऐसे करें पहचान ग्राम समाज की जमीन गांव के सार्वजनिक उपयोग और सामुदायिक जरूरतों के लिए होती है। इसमें चारागाह, खेल का मैदान, रास्ता और अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि शामिल हो सकती है। जमीन की स्थिति जानने के लिए खतौनी के साथ संबंधित गाटा संख्या का राजस्व नक्शा और ग्राम पंचायत के अभिलेख भी देखें। केवल किसी व्यक्ति के कब्जे या उसके द्वारा दिखाए गए कागजात के आधार पर जमीन का मालिकाना हक तय न करें।

तालाब, पोखरा और नाले की जमीन से रहें सावधान राजस्व अभिलेखों में तालाब, पोखरा और नाले के रूप में दर्ज जमीन का सार्वजनिक और पर्यावरणीय महत्व होता है। ऐसी जमीन पर मिट्टी भरकर प्लॉटिंग कर दी जाए तो भी उसकी मूल कानूनी स्थिति अपने आप नहीं बदल जाती। इसलिए जमीन खरीदने से पहले खतौनी के साथ राजस्व नक्शे में उसकी स्थिति की पुष्टि करें। जरूरत पड़ने पर लेखपाल और तहसील के राजस्व अधिकारियों से जानकारी लें।

नवीन परती की जमीन का मतलब समझें राजस्व अभिलेखों में नवीन परती एक भूमि श्रेणी है। इसे देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि जमीन खाली है और कोई भी व्यक्ति इसे खरीद सकता है। इसके वास्तविक स्वामित्व, आवंटन और कानूनी स्थिति की जांच जरूरी है। संबंधित तहसील से प्रमाणित अभिलेख लेकर ही आगे बढ़ें।

सौदा करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से जमीन का निर्विवाद मालिकाना हक साबित नहीं होता। इसलिए एडवांस देने या एग्रीमेंट करने से पहले किसी योग्य संपत्ति अधिवक्ता से दस्तावेजों की जांच कराएं। जमीन की श्रेणी, स्वामित्व, पुराने विवाद, रास्ते और कॉलोनी की स्वीकृति की पुष्टि करना जरूरी है।