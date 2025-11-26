गोरखपुर के इस इलाके में फटी पाइपलाइन, पानी के लिए तरसे सैकड़ों परिवार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के तुर्कमानपुर इलाके में सोमवार रात से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। इससे क्षेत्र के सैकड़ों लोग पानी के लिए तरस गए। यह समस्या निर्माणाधीन ‘विरासत गलियारा’ परियोजना के दौरान पेयजल पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हुई है।

नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई है, और लोग परेशानी झेल रहे हैं। टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति कर लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश की गई।विरासत गलियारा परियोजना के तहत चल रहे कार्यों के दौरान भारी मशीनरी से सोमवार सुबह मुख्य पेयजल पाइपलाइन दुर्घटनावश टूट गई।

इसके बाद पूरे क्षेत्र की जल आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना नगर निगम और जलकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही जलकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया। विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को दिनभर मरम्मत का काम चलता रहा, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण समस्या पूरी तरह हल नहीं हो पाई है। जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की जा रही है।

लोगों की बढ़ी मुश्किलें

पानी की सप्लाई बाधित होने से तुर्कमानपुर के सैकड़ों परिवारों को दैनिक जीवन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह उठने से लेकर खाना बनाने, नहाने और अन्य जरूरी कामों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय निवासी बाल्टी और डिब्बे लेकर आस-पास के इलाकों और हैंडपंपों की तलाश में भटक रहे हैं।