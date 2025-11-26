Language
    गोरखपुर के इस इलाके में फटी पाइपलाइन, पानी के लिए तरसे सैकड़ों परिवार

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:46 AM (IST)

    गोरखपुर में पाइपलाइन फटने से सैकड़ों परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पाइपलाइन फटने के कारण इलाके में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई दिनों से पानी नहीं आने के कारण लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है, क्योंकि उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।

    पाइपलाइन से रिसाव से सड़क पर बना गड्ढा l जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के तुर्कमानपुर इलाके में सोमवार रात से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। इससे क्षेत्र के सैकड़ों लोग पानी के लिए तरस गए। यह समस्या निर्माणाधीन ‘विरासत गलियारा’ परियोजना के दौरान पेयजल पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हुई है।

    नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई है, और लोग परेशानी झेल रहे हैं। टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति कर लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश की गई।विरासत गलियारा परियोजना के तहत चल रहे कार्यों के दौरान भारी मशीनरी से सोमवार सुबह मुख्य पेयजल पाइपलाइन दुर्घटनावश टूट गई।

    इसके बाद पूरे क्षेत्र की जल आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना नगर निगम और जलकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही जलकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया। विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को दिनभर मरम्मत का काम चलता रहा, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण समस्या पूरी तरह हल नहीं हो पाई है। जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की जा रही है।

    लोगों की बढ़ी मुश्किलें
    पानी की सप्लाई बाधित होने से तुर्कमानपुर के सैकड़ों परिवारों को दैनिक जीवन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह उठने से लेकर खाना बनाने, नहाने और अन्य जरूरी कामों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय निवासी बाल्टी और डिब्बे लेकर आस-पास के इलाकों और हैंडपंपों की तलाश में भटक रहे हैं।

    कई लोगों को महंगे दाम पर बोतलबंद पानी या टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। तुर्कमानपुर गांधी आश्रम के पास के निवासी ईश्वर चंद्र गुप्ता ने कहा कि सोमवार सुबह से ही पानी की दिक्कत है। काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जलकल अधिकारी टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इससे आदमी अपनी जरूरत कैसे पूरी करेंगे।

    बोले लोग
    सोमवार रात से पानी नहीं है। काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभाग मरम्मत कर रहा है, लेकिन हमारी मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। -मनोज श्रीवास्तव
    पानी की आपूर्ति ठप होने से पूरी दिनचर्या खराब हो गई है। काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। निगम के कर्मचारी-अधिकारी समस्या दूर होने के संबंध में कोई जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। -राहुल गुप्ता

    विरासत गलियारा निर्माण कार्य के दौरान तीन जगह पानी की पाइपलाइन टूट गई है। उन्हें दुरुस्त करने के अलावा टैंकर के जरिए भी पानी पहुंचाया गया है। समस्या को दूर करने के लिए टीम लगी हुई है।

    -

    -धीरज वर्मा, अवर अभियंता, जलकल