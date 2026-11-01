गोरखपुर में PET का आज अंतिम दिन, 46 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का रविवार को अंतिम दिन है। परीक्षा में जिले के 52 केंद्रों पर 46 हजार 416 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दो पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए प्रत्येक पाली में 23 हजार 208 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

परीक्षा के लिए शहर के अलावा चौरी चौरा, सरदार नगर, बांसगांव, सहजनवां और पिपराइच क्षेत्र के विद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया है। दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की आवागमन को देखते हुए यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। परीक्षा शुरू होने और समाप्त होने के समय केंद्रों के आसपास जाम की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

शनिवार रात से ही बाहर के जिलों से अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कई अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के आसपास के होटलों व लाज में ठहरे हैं। वहीं, नजदीकी जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों के रविवार सुबह पहुंचने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग समय से डेढ़ घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य किया गया है।