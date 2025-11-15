गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज का हाल, ईको जांच कराने के लिए रोगियों को जाना पड़ रहा आठ किमी दूर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली एक बार फिर रोगियों पर भारी पड़ रही है। दिल से संबंधित बीमारियों की जांच के लिए आवश्यक ईको मशीन पिछले दो माह से खराब पड़ी है। इससे ओपीडी और वार्ड में भर्ती रोगियों को आठ किमी दूर शहर के बीच में निजी कार्डियोलाजी केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। सुविधा के अभाव में गंभीर रोगियों की परेशानी बढ़ गई है। तीमारदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। उन्हें वाहन बुक कर रोगियों को ईको जांच कराने के लिए ले जाना पड़ रहा है।

ईको मशीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में स्थापित है। पूरे मेडिकल कालेज में केवल एक मशीन है। इसी मशीन पर बीआरडी के नेहरू अस्पताल व सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में पहुंचने वाले रोगियों का भार है। कार्डियोलाजी ओपीडी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में रोगी पहुंचते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति का मूल्यांकन बिना ईको जांच के संभव नहीं। नेहरू अस्पताल के मेडिसिन विभाग के ओपीडी में पहुंचने वाले व वार्डों में भर्ती अनेक रोगियों के लिए भी ईको जांच जरूरी होती है।

ऐसे रोगियों को जांच के लिए बाहर भेजना पड़ रहा है। तीमारदारों का कहना है कि उन्हें निजी वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। कई रोगियों को स्ट्रेचर या ह्वीलचेयर समेत निजी गाड़ियों में ले जाना पड़ रहा है। गंभीर रोगियों को आठ किमी दूर ले जाना और लेना भी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। पिपराइच के रामहरख ने बताया के उनका रोगी मेडिकल कालेज में भर्ती है।