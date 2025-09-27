Deepak Gupta Murder Case: जुबैर के 150 ठिकानों पर दिन-रात चली तलाश, पुलिस ने छान मारा पूरा था पूरा इलाका

गोरखपुर के महुआचाफी गाँव में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी कुख्यात तस्कर जुबैर को पुलिस ने रामपुर में एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस और एसटीएफ की टीमें पिछले 10 दिनों से उसकी तलाश कर रही थीं। इस घटना से दीपक के परिवार और गाँव में राहत की लहर है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। महुआचाफी गांव में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद जिस कुख्यात तस्कर जुबैर का नाम सामने आया था, वह आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस और एसटीएफ की टीमें पिछले 10 दिन से दिन-रात उसके पीछे लगी थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

150 से अधिक ठिकानों पर दबिश, 100 से अधिक लोगों से पूछताछ और लगातार निगरानी के बाद शुक्रवार देर रात रामपुर जिले में हुई मुठभेड़ में वह ढेर हो गया। दीपक की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने जुबैर को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसकी धर-पकड़ को चुनौती बना लिया। गोरखपुर से लेकर बिहार तक, छोटे गांव से लेकर बड़े कस्बों तक पुलिस की गाड़ियां पहुंचीं। दरवाजे खटखटाए गए, जंगल छाने गए, रिश्तेदारी तक खंगाली गई। 150 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन जुबैर हर बार बच निकलता।

तलाश का दायरा सिर्फ ठिकानों तक सीमित नहीं था। पुलिस और एसटीएफ ने 100 से अधिक करीबियों और जानकारों से पूछताछ की। कभी फोन लोकेशन से, कभी इंटरनेट मीडिया से, कभी गुप्तचरों की खबरों से सुराग मिले। दबिश इतनी सख्त थी कि उसके परिवार और रिश्तेदार भी घर छोड़कर भाग गए।

गांव में लोग नाम लेने से कतराने लगे।शुक्रवर की देर रात सूचना मिली कि जुबैर रामपुर इलाके में अपने दो साथियों के साथ छिपा है।एसटीएफ व रामपुर जिले की पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगते ही वह गिर पड़ा।

जुबैर की मौत की खबर जैसे ही महुआचाफी पहुंची, दीपक का परिवार और गांव के लोग थोड़ा सुकून महसूस करने लगे। दीपक की मां सीमा देवी ने कहा बेटे का कातिल अपने अंजाम तक पहुंचा। भगवान का न्याय मिला। अब बाकी तस्करों को भी सजा मिलनी चाहिए।

अब निशाने पर मन्नू निषाद : महुआचाफी कांड में पुलिस ने आठ आरोपित तस्करों की पहचान की थी। अजहर हुसैन ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा और बाद में उसकी मौत हो गई। रहीम मुठभेड़ में पकड़ा गया, राजू, छोटू और रामलाल जेल भेजे जा चुके हैं। मन्नू शाह ने पुराने केस में समर्पण किया है। अब पुलिस की नजर सिर्फ पिपराइच के मन्नू निषाद पर है, जिसे जुबैर का स्थानीय सहयोगी माना जाता है।