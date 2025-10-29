Gorakhpur News: ननिहाल आए युवक का रेल लाइन के किनारे मिला शव, हत्या की आशंका

जागरण सवाददाता, गोरखपुर। चौरीचौरा थाना के डुमरी खुर्द गांव से उत्तर रेलवे लाइन के किनारे एक 22 वर्षीय युवक का शव मिला। स्थानीय स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ अनुराग सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शरीर पर चोट के निशान को देख स्वजन ने हत्या की अशंका जताई है।

शव की पहचान झंगहा थाना के अमहिया आबादी टोला निवासी रामबाबू के रूप में हुई। स्वजन के अनुसार, रामबाबू बेंगलुरु में पेंट पालिश का काम करता था और दीपावली पर अपने ननिहाल डुमरी खुर्द आया था। वह जब भी गांव आता मामा के घर आता-जाता रहता था।

बुधवार को उसके मामा के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उसका शव रेल लाइन के किनारे पड़ा हुआ मिला। शरीर पर बाएं ललाट और आंख के पास गंभीर चोटों के निशान थे, और नाक व कान से खून बह रहा था, जिससे हत्या की संभावना जताई जा रही है।